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НовостиОбщество15 июня 2023 7:54

Следком задержал владельца кафе в Братске, где отравились шаурмой 62 человека

Госпитализировано 29 человек
Елена СИНИЦА
Следком задержал владельца кафе в Братске, где отравились шаурмой 62 человека

Следком задержал владельца кафе в Братске, где отравились шаурмой 62 человека

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Братске Иркутской области задержали владельца кафе быстрого питания "Шаурму хочу", где массово отравились местные жители. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-К утру 15 июня с признаками отравления обратились за медицинской помощью 62 человека. При этом 29 человек пришлось госпитализировать. В их числе и пять детей, - говорят в следкоме.

Со слов пострадавших, все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо. Все они посещали именно это заведение общественного питания.

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в этом заведении. В частности, нарушен

технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья.

Теперь следственные органы допрашивают самого предпринимателя, персонал кафе и непосредственно пострадавших.