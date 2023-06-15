Следком задержал владельца кафе в Братске, где отравились шаурмой 62 человека
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Братске Иркутской области задержали владельца кафе быстрого питания "Шаурму хочу", где массово отравились местные жители. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
-К утру 15 июня с признаками отравления обратились за медицинской помощью 62 человека. При этом 29 человек пришлось госпитализировать. В их числе и пять детей, - говорят в следкоме.
Со слов пострадавших, все употребляли шаурму, через некоторое время почувствовали себя плохо. Все они посещали именно это заведение общественного питания.
Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения в этом заведении. В частности, нарушен
технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья.
Теперь следственные органы допрашивают самого предпринимателя, персонал кафе и непосредственно пострадавших.