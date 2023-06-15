Завод трансмиссий и редукторов построят в Ангарске Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Производство трансмиссий и редукторов намерены запустить в Ангарске. Такое соглашение в рамках ПМЭФ-2023 подписали правительство региона и ООО «Иркутский завод гусеничной техники». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Инвестиции в этот проект оцениваются в 1,25 миллиарда рублей. В результате его реализации появится примерно 100 рабочих мест, - говорят в правительстве.

Сейчас оформляется земельный участок, подбирается необходимое оборудование, есть договоренности с крупным производителем сельскохозяйственной техники.

В России мало подобных заводов, этот проект направлен на импортозамещение. Продукция будет иметь спрос, подчеркивает губернатор региона Игорь Кобзев.

Начать строительство объекта планируется в 2024 году, а завершить - через пять лет, говорят в правительстве области.