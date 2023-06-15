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НовостиПолитика15 июня 2023 11:30

Иркутская область и ГК «Фармасинтез» определились с социальными мероприятиями на 2023 год

Заключено допсоглашение
Елена СИНИЦА
Иркутская область и ГК «Фармасинтез» определились с социальными мероприятиями на 2023 год

Иркутская область и ГК «Фармасинтез» определились с социальными мероприятиями на 2023 год

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и вице-президент по связям с государственными органами группы компаний «Фармасинтез» Олег Астафуров подписали дополнительное соглашение к соглашению о социально-экономическом сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба правительства региона, документ подписали в рамках ПМЭФ.

– Компания «Фармасинтез» – многолетний партнер Правительства Иркутской области. В регионе эта организация реализует несколько крупных инвестиционных проектов, особое внимание при этом уделяется социальной работе, - комментирует губернатор региона Игорь Кобзев.

Помимо этого, не забывают и про поддержку общественных и культурных мероприятий, развитие науки.

По заключенному соглашению компания направит деньги для софинансирования ремонта и восстановление учебно-материальной базы Тулунского спортивно-технического клуба. Этот объект пострадал от наводнения в 2019 году. Также компания выразила готовность вложиться в инфраструктурные, культурно-массовые мероприятия.