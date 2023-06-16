В Тайшете мужчина отправится в колонию на год за причинение смерти по неосторожности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайшете вынесен приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и следственного комитета.

-По данным суда, в декабре прошлого года мужчина спиливал обесточенный столб электропередач. В результате он упал на другого человека. Как итог, пострадавший получил травму, которая не совместима с жизнью, - говорят в ведомствах.

Расследование осуществлялось следователями СК.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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