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НовостиОбщество16 июня 2023 7:30

В Тайшете мужчина отправится в колонию на год за причинение смерти по неосторожности

Все случилось в декабре прошлого года
Елена СИНИЦА
В Тайшете мужчина отправится в колонию на год за причинение смерти по неосторожности

В Тайшете мужчина отправится в колонию на год за причинение смерти по неосторожности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тайшете вынесен приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и следственного комитета.

-По данным суда, в декабре прошлого года мужчина спиливал обесточенный столб электропередач. В результате он упал на другого человека. Как итог, пострадавший получил травму, которая не совместима с жизнью, - говорят в ведомствах.

Расследование осуществлялось следователями СК.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 1 году 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что