Решил переплыть на спор: в Забайкалье ищут утонувшего в озере 30-летнего мужчину. Фото: ЗРТК

В Забайкалье купальный сезон не обходится без жертв. Сейчас сотрудники МЧС второй день ищут утонувшего мужчину на озере у села Колочное. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Работают водолазы, акватория прочесывается под водой, - прокомментировал спасатель Забайкалпожспаса Максим Бекишев.

Он утверждает, что видимость под водой практически отсутствует, а вот глубина озера достигает шести метров. Как говорят очевидцы произошедшего, мужчина пытался на спор переплыть озеро. Вот только вода оказалась холодной, у него начались судороги и он не смогу выплыть.

Погибшему совсем недавно исполнилось 30 лет, у него остался шестилетний сын и жена. К его поискам вместе со спасателями и водолазами подключились друзья и родные.