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НовостиОбщество16 июня 2023 10:05

30 выпускников Иркутской области смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Стобалльники есть и в сельских школах
Елена СИНИЦА
30 выпускников Иркутской области смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

30 выпускников Иркутской области смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области озвучили количество стобалльных результатов ЕГЭ по русскому языку. В регионе максимальный балл по этому экзамену смогли набрать 30 выпускников школ. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

-Максимальный балл смогли получить как выпускники школ областной столицы, так и те, кто обучался в сельских школах, - обратил внимание министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Высокий результат - от 80 баллов и выше - смогли показать 2309 учеников. Это примерно 20% от числа всех участников экзамена.

Не набрали минимальных баллов менее одного процента выпускников 2023 года, то есть 99 % подтвердили освоение программ среднего общего образования по русскому языку, отмечают в правительстве Иркутской области.