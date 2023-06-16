30 выпускников Иркутской области смогли набрать 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области озвучили количество стобалльных результатов ЕГЭ по русскому языку. В регионе максимальный балл по этому экзамену смогли набрать 30 выпускников школ. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

-Максимальный балл смогли получить как выпускники школ областной столицы, так и те, кто обучался в сельских школах, - обратил внимание министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Высокий результат - от 80 баллов и выше - смогли показать 2309 учеников. Это примерно 20% от числа всех участников экзамена.

Не набрали минимальных баллов менее одного процента выпускников 2023 года, то есть 99 % подтвердили освоение программ среднего общего образования по русскому языку, отмечают в правительстве Иркутской области.