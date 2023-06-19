В Иркутской области учредят знак отличия "Почетный наставник Иркутской области Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

По предложению депутатов областного парламента в регионе учредят знак отличия «Почетный наставник Иркутской области». Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

- Знак отличия будет включен в перечень наград, которые дают право на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области», - говорят в парламенте.

Также известно, что законопроект предполагает единовременное денежное поощрение и ежемесячные выплаты пенсионерам, которые удостоены этого знака отличия, - говорят в парламенте.

Награждать будут за заслуги в содействии специалистам в успешном овладении профессиональными знаниями, навыками и умениями. Под специалистами понимаются работники организаций в различных сферах деятельности, органах госвласти.