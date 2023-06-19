На капремонт дорог в Нижнеудинском районе потратят 1,8 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На капитальный ремонт дорог в Нижнеудинском районе из местного, областного и федерального бюджетов выделят 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание ИА "Альтаир".

-На эти деньги в порядок приведут 40 километров дорог в районе. Работы будут проводить по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», - передает издание.

Самым крупным объектом является мост на автодороге Нижнеудинск – Боровинок – Чуна через реку Уду. Его возводят рядом с переправой. На строительство этого объекта суммарно требуется более миллиарда рублей.

Ввести объект в эксплуатацию планируем в этом году.

Ранее сообщалось, что в Иркутске фридайверы, волонтеры и экологические отряды провели очистку дна и прибрежной полосы Ангары вблизи острова Юность. В совокупности было собрано 24 мешка мусора и четыре автомобильные шины