Дома остались жена и трое детей: доброволец из Тулуна погиб, выполняя боевое задание на СВО

Еще в апреле мужчина не стал дожидаться повестки и вступил в добровольческий отряд. Фото: администрация города Тулун.

Недавно администрация города Тулун сообщила сибирякам прискорбную новость. Наш земляк Александр Лебедев погиб 30 мая в ходе проведения СВО в Луганской народной республике. Еще в апреле мужчина не стал дожидаться повестки и вступил в добровольческий отряд. На родине у него осталась крепкая семья: жена и трое детей.

- От имени мэра города Тулуна Юрия Владимировича Карих выражаем искренние слова соболезнований семье, родным и близким Александра Анатольевича Лебедева. Он был настоящим героем, память о котором навсегда останется в наших сердцах, а имя его вписано в историю нашего города, нашей страны. Тяжело терять своего дорого человека, поэтому желаем семье мужества и терпения пережить эту страшную утрату, - говорится в сообщении администрации Тулуна.

Кстати, сибиряк учился в средней школе № 25 Тулуна. После ее окончания поступил в речное училище Ленска на специальность «моторист-рулевой». После выпуска отправился на срочную службу. Проходил ее в должностях: пулеметчик-разведчик, дальномерщик, аккумуляторщик, мастер. После армии устроился на работу.