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НовостиОбщество20 июня 2023 8:01

За лесными пожарами вдоль Байкальского тракта Иркутской области наблюдают спецкамеры

Сейчас в регионе закуплены три автоматизированные камеры
Елена СИНИЦА
За лесными пожарами вдоль Байкальского тракта Иркутской области наблюдают спецкамеры

За лесными пожарами вдоль Байкальского тракта Иркутской области наблюдают спецкамеры

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Иркутской области продолжается модернизация системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сейчас в регионе закуплены три автоматизированные камеры, которые в онлайн-режиме передают информацию о задымлениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Две камеры находятся вдоль Байкальского тракта - возле Тальцов и деревни Бурдаковка. Радиус обзора каждой поворотной камеры составляет 35 километров во все стороны.

Еще одна камера находится на вышке сотового оператора вблизи Усолья-Сибирского. Там также налажен постоянный видеомониторинг.

Камера делает оборот в 360 градусов в течение 12 минут. Охват площади составляет до 200 тысяч гектаров. Если камера фиксирует дым, то координаты возгорания переходят диспетчеру.