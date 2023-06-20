За лесными пожарами вдоль Байкальского тракта Иркутской области наблюдают спецкамеры Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Иркутской области продолжается модернизация системы раннего обнаружения лесных пожаров. Сейчас в регионе закуплены три автоматизированные камеры, которые в онлайн-режиме передают информацию о задымлениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Две камеры находятся вдоль Байкальского тракта - возле Тальцов и деревни Бурдаковка. Радиус обзора каждой поворотной камеры составляет 35 километров во все стороны.

Еще одна камера находится на вышке сотового оператора вблизи Усолья-Сибирского. Там также налажен постоянный видеомониторинг.

Камера делает оборот в 360 градусов в течение 12 минут. Охват площади составляет до 200 тысяч гектаров. Если камера фиксирует дым, то координаты возгорания переходят диспетчеру.