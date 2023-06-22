Некоторые дома находятся в собственности РФ или Иркутской области. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске идет полных ходом подготовка к реализации проекта «Туристический код центра города» по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, до конца 2023 года 18 домов в центре Иркутска украсят архитектурной подсветкой. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации города.

- С ее помощью подчеркнут особенности исторических строений, сделают улицу комфортнее для пешеходов, - говорят сотрудники администрации Иркутска. На Карла Маркса расположены дома, построенные более 100 лет назад и сохранившие свой первозданный облик.

До конца года осветительные приборы планируют разместить на фасадах строений, ранее известных как Здание Александро-Мариинского училища, Дом, в котором с 4 по 11 июня 1980 года жил А. П. Чехов, Торговый дом фирмы «Треугольник», Усадьба наследников Е. П. Чернядевой, Белый дом и д.т.

Некоторые дома находятся в собственности РФ или Иркутской области. Но часть из них принадлежит жителям Приангарья. Сейчас с владельцами провели переговоры, чтобы установить подсветку законно.