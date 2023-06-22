В Иркутске в театре кукол "Аистенок" показали спектакли для родственников участников СВО Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутском областном театре кукол «Аистенок» для родственников участников СВО прошли мероприятия «Нашим героям». На сцене театра были показы спектакля "Золотой цыпленок". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– Сегодня, как никогда, все должны быть вместе и помогать друг другу. Наш театр в годы Великой Отечественной войны был тем местом, где ребенок мог не бояться. И мы продолжаем нести это знамя, - прокомментировал директор учреждения Андрей Стрельцов.

Он также добавил, что дети нуждаются в вере в добро, которое всегда побеждает зло. Помимо этого, зрителям устроили экскурсию по театру: показали художественно-бутафорский, швейный и реквизиторский цеха. Удалось посетить и рубки звукооператоров и осветителей.

В фойе театра была фотозона, где все желающие могли записать обращение для военнослужащих, которые сейчас в зоне СВО.