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НовостиОбщество22 июня 2023 13:14

В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби

В рамках мероприятия прошла церемония возложения цветов
Елена СИНИЦА
В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби

В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске у памятника маршалу Жукову состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. Задача сегодняшнего поколения – сохранить священную память о событиях тех лет. Рассказать детям о подвигах нашего народа. И мы всегда делаем это с гордостью, – заявил вице-мэр города Дмитрий Ружников.

В рамках мероприятия дети прочли стихотворения о войне, а ветераны рассказали им о событиях тех лет. Также прошла церемония возложения цветов к монументу.

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В память о начале Великой Отечественной войне в России в этот день принято приспускать государственные флаги.