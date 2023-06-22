В Иркутске прошел торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске у памятника маршалу Жукову состоялся торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашей страны. Задача сегодняшнего поколения – сохранить священную память о событиях тех лет. Рассказать детям о подвигах нашего народа. И мы всегда делаем это с гордостью, – заявил вице-мэр города Дмитрий Ружников.

В рамках мероприятия дети прочли стихотворения о войне, а ветераны рассказали им о событиях тех лет. Также прошла церемония возложения цветов к монументу.

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В память о начале Великой Отечественной войне в России в этот день принято приспускать государственные флаги.