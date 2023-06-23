9262 жителя Иркутской области пострадали из-за укусов клещей с начала сезона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9262 жителя Иркутской области обратились в больницы региона из-за укусов клещей с начала эпидемического сезона. В том числе пострадали 1993 ребёнка. В прошлом году к этому времени всего было зарегистрировано 9616 обращений. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Приангарью.

- Зарегистрировано 52 случая заболевания клещевым боррелиозом, 18 - клещевым энцефалитом, 29 случаев заболевания клещевым риккетсиозом, - отмечают в ведомстве.

При этом кровососы кусают людей на большинстве территорий области. В настоящее время от клещей обработано 2347,3 га, из них 981,7 га – это территории летних оздоровительных лагерей. Сибиряков настоятельно просят не забывать о своей безопасности при прогулках и отдыхе в парках и лесах.