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НовостиОбщество23 июня 2023 6:27

Нелегальную майнинговую ферму нашли в недостроенном доме в Саянске

Заведено дело
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Нелегальную майнинговую ферму нашли в недостроенном доме в Саянске

Нелегальную майнинговую ферму нашли в недостроенном доме в Саянске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нелегальную майнинговую ферму накрыли в Саянске. Полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры обнаружили, что в недостроенном доме в микрорайоне Строителей были установлены 10 машинок для добычи криптовалюты. «Асики» подключили к электросетям.

- По предварительной информации, так называемые майнеры самовольно подключились к электросетям, сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службах региональных прокуратуры и Главка МВД.

В отношении серых майнеров заведено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».