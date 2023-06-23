Нелегальную майнинговую ферму нашли в недостроенном доме в Саянске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нелегальную майнинговую ферму накрыли в Саянске. Полицейские совместно с сотрудниками прокуратуры обнаружили, что в недостроенном доме в микрорайоне Строителей были установлены 10 машинок для добычи криптовалюты. «Асики» подключили к электросетям.

- По предварительной информации, так называемые майнеры самовольно подключились к электросетям, сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей, - отмечают в пресс-службах региональных прокуратуры и Главка МВД.

В отношении серых майнеров заведено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».