В кафе "Шаурму хочу" в Братске поставляли просроченные продукты без документов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприятия, которые снабжали кафе "Шаурму хочу" в Братске, поставляли просроченные продукты без документов. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Иркутской области.

-Например, незадолго до массового отравления в заведение завезли куриные наггетсы, которые изготовил ИП Хабибуллин И.З. (Красноярский край). Он получил продукцию от ООО ТК «МЯСОПОТАМ» 12 июня без ветеринарных справок. А вот документы на мясо птицы были оформлены только 16 июня, - говорят в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что предприниматель с 1 по 20 июня списал более 30 тонн продукции. При этом в специальной системе о ее утилизации информации не было.

Пользователь заблокирован в системе, а также получил предостережение.

Напомним, что в этом заведении отравились сразу 103 жителя. Они жаловались на боли в животе, рвоту и высокую температуру. Как выяснил позже Роспотребнадзор региона, в продукции была сальмонелла.