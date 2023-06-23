В Иркутской области проводят этап Всероссийской ярмарки трудоустройства Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области развернуто пять площадок для проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Всего более 200 работодателей подали более 6,5 тысячи вакансий. В Иркутске принимают участие в ярмарке свыше 100 предприятий. Работников ищут в направлениях промышленности, добычи полезных ископаемых, транспорта, энергетики, строительства, сельского хозяйства, торговли, туризма, услуг.

Кроме этого, к ярмарке подключен и онлайн-формат. Так проводятся собеседования соискателей с предприятиями региона.

Ярмарка же выстроена по тематическим секторам.

Ранее сообщалось, что генеральным партнером мероприятия выступило крупнейшее золотодобывающее предприятие Иркутской области «Полюс Вернинское», организатором - компания «ПроАРТ».