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НовостиОбщество23 июня 2023 10:26

25 июня в Иркутске пройдет фестиваль «Алые паруса»

Мероприятие посвящено выпускникам.
Елена СИНИЦА
25 июня в Иркутске пройдет фестиваль "Алые паруса"

25 июня в Иркутске пройдет фестиваль "Алые паруса"

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

25 июня у ледокола «Ангара» состоится фестиваль «Алые паруса Иркутска». Мероприятие посвящено выпускникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- В 11:00 пройдут показательные выступления детей и юных яхтсменов на спортивных швертботах, - говорят в администрации.

Известно, что взрослые команды поучаствуют в гонках, им расскажут о правилах безопасности. По результатам регаты победители получат призы и дипломы.

Праздник завершится традиционным мероприятием: у плотины ГЭС пройдет «Вальс яхт». Мероприятие начнется в 21:00.

Ранее сообщалось, что в Иркутском районе 23 июня состоялись профессиональные конкурсы операторов машинного доения и техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.