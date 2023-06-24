Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал выступление президента

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

После выступления президента Владимира Путина 24 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с заявлением. Он поддержал Путина.

- Сегодня не время для распрей и разногласий. Любая внутренняя смута для нас - недопустима. А это значит - надо пресекать действия тех, кто встал на путь предательства, шантажа и террора жестко и непримиримо. Полностью поддерживаю нашего лидера, - говорится в сообщении.

Игорь Кобзев подчеркнул, что в том время, когда страна делает все, чтобы одолеть противника, руководствоваться только собственными интересами – значит идти против нашего народа. Глава региона подчеркивает, что это не только дискредитация российской армии и позиции государства, но и обесценивание подвигов военнослужащих в боях за Артемовск и Соледар. Также губернатор обратился к жителям региона с просьбой доверять только официальным и проверенным источникам информации, не сеять панику.

«Наша общая задача – сохранять спокойствие. А мы сделаем все, чтобы обеспечить стабильность и безопасность. Еще раз: Иркутская область – за Президента и с Президентом!» - подытожил губернатор в своем обращении.