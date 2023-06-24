33-летний пассажир иномарки погиб в ДТП в Тайшетском районе

Жертвой страшной аварии стал 33-летний пассажир иномарки. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на 1 километре автодороги «подъезд к г. Бирюсинск» Тайшетского района. Об этом сообщает госавтоинспекция Иркутской области.

- 31-летний водитель «Субару Форестер не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате чего автомобиль опрокинулся, - говорится в сообщении.

Жертвой страшной аварии стал 33-летний пассажир иномарки. От полученных травм он скончался на месте. Еще двое с травмами различной тяжести поступили в медучреждения. Сам водитель не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.