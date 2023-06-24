Фестиваль "Трансформируя город" проходит в Иркутске

Фото: Анастасии Курмазовой

В День молодежи в Иркутске проходит праздник, посвященный открытию Дома Молодежи. На площадке по ул. Декабрьских событий работают сразу несколько площадок, на которых можно попробовать свои силы, узнать новое, зарядить я позитивом и познакомиться с интересными людьми. Одна из таких - фестиваль "Трансформируя город", который проводится при поддержке золотодобыаающей компании "Полюс Вернинское". 11 художников из разных городов на специальных стендах создают свои авторские произведения. В течение нескольких дней их можно будет увидеть на площадке между Домом молодежи и ЗАГСом. А потом они будут украшать Иркутск в разных местах.

Участников и гостей фестиваля приветствовали исполнительный директор компании «Полюс Вернинское» и компании «Сухой Лог» Игорь Цукуров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Уважаемые иркутяне и гости города! Я рад возможности сегодня, в этот прекрасный летний день поздравить вас с Днем молодёжи, - обратился к Игорь Цукуров. - Здорово, что это не просто праздник, это повод продвинуть на более высокий уровень проекты образования, спорта и, конечно, искусства. Мы все с вами видим, сколько сегодня интересного нашему молодому поколению предлагает министерство по молодежной политике региона, сколько необычных и увлекательных проектов проходит в городе. От лица коллектива ведущей золотодобывающей компании в регионе «Полюс Вернинское» выражаю благодарность правительству и министерству, талантливой команде компании «ПроАРТ» за успешное сотрудничество по организации и проведению фестиваля уличного искусства «Трансформируя город», который посвящен и Дню молодежи, и 25-летию со дня основания нашей компании.

Отмечу, что в регионах присутствия «Полюс» уделяет особое внимание проектам культуры – это гастроли театральных коллективов, выставки, конкурсы. Сегодня к списку значимых проектов добавился и фестиваль «Трансформируя город». От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи на жизненному пути, а художникам – непременно творческого успеха!