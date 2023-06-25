В День молодежи в Иркутске прошел фестиваль уличного искусства «Трансформируя город»

День молодежи в Иркутске прошел на площадке перед Домом молодежи. Фото: Евгений Михайлов

День молодежи в Иркутске прошел на площадке перед Домом молодежи. Целый день действовало более десятка различных секций, от спортивных до волонтерских, где каждый смог найти для себя что-то интересное. Наиболее яркой и запоминающейся стала творческая территория, где был организован фестиваль уличного искусства «Трансформируя город». Оценить работы талантливых художников и пообщаться с молодежью пришли тысячи горожан.

Всех гостей праздника приветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

- «Молодежь - это будущее нашего региона и страны в целом. В Иркутской области очень талантливые, энергичные и творческие молодые люди, которые делает наш регион особенным и привлекательным для всех. Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, крепкого здоровья и ярких эмоций», - поздравил с праздником глава Приангарья.

Стоит отметить, что в таком формате мероприятия уличного современного искусства, до этого года в Иркутске еще не проводили. Компания «Полюс Вернинское» совместно с министерством по молодежной политике Иркутской области и творческой компанией «ПроАРТ» организовали по настоящему грандиозный праздник, высокий уровень которого оценили и гости фестиваля и непосредственные участники. 11 художников из Иркутска, Ангарска, Красноярска, Санкт-Петербурга и Москвы создавали свои произведения на специальных конструкциях с подсветкой на солнечных батареях. Каждая работа - яркая, индивидуальная, притягивала своего зрителя.

Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, компания «Полюс Вернинское» является одним из самых добрых и постоянных партнеров. В этом году ведущее золотодобывающее производство в Иркутской области отмечает юбилейный 25-летний год со дня образования. С главной сцены праздника поприветствовал молодежь управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров.

- «Уважаемые жители города Иркутска и гости города ! Очень рад, что у меня есть возможность сегодня всех вас поздравить с праздником, с Днем молодежи! Здорово, что это не просто праздник, это повод продвинуть на более высокий уровень проекты образования, спорта и, конечно, искусства», - отметил в своем выступлении Игорь Цукуров. - От лица коллектива «Полюс Вернинское» выражаю благодарность правительству и министерству по молодежной политике, талантливой команде компании «ПроАРТ» за успешное сотрудничество по организации и проведению фестиваля «Трансформируя город».

На главной сцена глава региона вручил благодарственные письма и грамоты всем, кто принимал участие в организации фестиваля. Особо Игорь Кобзев отметил заслуги руководителя компании «Полюс Вернинское» Игоря Цукурова.