Фото: пресс-служба ГИБДД Иркутской области

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. По данным ведомства, с 19 по 25 июня на областных дорогах произошло 50 аварий, в которых скончались трое, еще 60 человек получили различные травмы.

Отмечается, что три дорожно-транспортных происшествия произошли из-за нетрезвых водителей. Лидирующую позицию в рейтинге причин, по которым случаются аварии, возглавляет нарушение ПДД.

- Рейтинг причин ДТП возглавили 18 нарушений правил расположения автомобиля на проезжей части, четыре факта несоблюдения очередности проезда, два нарушения правил проезда пешеходного перехода, два случая неправильного выбора дистанции, также зарегистрирован один случай выезда на встречную полосу, - рассказали в Госавтоинспекции.

В ГИБДД жителей Иркутской области просят соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

33-летний пассажир иномарки погиб в ДТП в Тайшетском районе (подробности)