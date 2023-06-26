В Иркутске фестиваль «Алые паруса» хотят сделать ежегодным

Фото пресс-службы администрации Иркутска

В Иркутске прошел фестиваль «Алые паруса», посвященный выпускникам этого года. Во время мероприятия прошли показательные выступления юных яхтсменов, которые закончились «Вальсом яхт».

Как рассказали в совете Федерации парусного спорта Иркутской области, полюбившееся горожанам зрелище хотят сделать ежегодным и приурочить ко Дню молодежи и выпускным.

– Событие планируем сделать ежегодным мероприятием, посвященным Дню выпускников и Дню молодежи, – комментирует сказал председатель совета Алексей Вепрев.

Красочный фестиваль собрал сотни жителей Иркутска, которые с радостью делились своими фото в соцсетях.

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