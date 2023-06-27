Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно о смерти Татьяной Золотаревой, известной в Иркутске тележурналистки. О ее кончине утром 27 июня 2023 года сообщили «КП-Иркутск» ее коллеги. На момент смерти Татьяне Золотаревой было 65 лет.

Умерла Татьяна Золотарева, известная в Иркутске тележурналистка

В свою творческую и профессиональную деятельность Татьяна Золотарева начала в 1980 году. Тогда она устроилась работать в Иркутскую студию телевидения. Сначала она была корреспондентом аналитической передачи, а затем стала главным редактором. Под ее руководством были созданы многие известные телепрограммы, которые так полюбились жителям Прибайкалья. На студии Татьяна Золотарева проработала до 2003 года, а затем создала свое рекламно-информационное агентство.

Умерла известная тележурналистка на 66-м году жизни. Причины ее смерти не раскрываются.

Прощание с Татьяной Золотаревой пройдет 28 июня с 10 до 12 часов по адресу Боткина, 10д.

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