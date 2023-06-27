В Иркутской области лук за неделю подешевел почти на 4%

Сильнее всего снизились цены на лук репчатый Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иркутской области подешевели 10 продуктов из 25 из списка продовольственных товаров первой необходимости. Значительнее всего снизилась цена репчатого лука. Овощ за неделю стал стоить меньше на 3,26%. Об этом рассказали аналитики Иркутскстата.

Также за последние семь дней снизилась стоимость соли (-1,84%), яиц (-1,73%), гречки (-1,54%), капусты белокочанной (-1,31%), подсолнечного масла (-0,87%), пшеничной муки (-0,73%). За килограмм говяжьего мяса также теперь просят на полпроцента меньше.

А вот цены на морковь и куриное мясо за неделю выросли. Стоимость килограмма этих продуктов теперь стоит на 2,16% и 2,15% больше.

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