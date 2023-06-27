В Иркутске 84 жителя подали заявление на целевое обучение в педагогическом институте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Педагогическом институте ИГУ 84 человека принимают участие в конкурсе на заключение договора о целевом обучении. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.

-В их числе 39 выпускников школ, которые обучались по проекту "Иркутский педагогический класс", - говорят в думе.

Конкурс на заключение договоров проводится в Иркутске каждый год. В нем могут принять участие как выпускники школ, так и педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование.

На весь период обучения студенты-целевики смогут получать ежемесячную стипендию в размере трех тысяч рублей. После окончания обучения они должны будут отработать не менее трех лет в муниципальной общеобразовательной организации.