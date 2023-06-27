Жителей Иркутска пригласили на субботник в Князе-Владимирский храм

Священнослужители Князе-Владимирского храма приглашают помощников на субботник

В Иркутске местных жителей пригласили на субботник в Князе-Владимирский храм. Видеообращение к волонтерам записал иерей Артемий. По его словам, священнослужители нуждаются в людях, которые помогли бы им собрать и рассортировать кирпич.

– За мной демонтированный монашеский корпус. Нам пришлось это сделать, чтобы восстановить его. Я хочу пригласить вас поучаствовать в его восстановлении. Мы открываем эту территорию для всех желающих, кто хочет помочь разобрать кирпич, чтобы сохранившуюся его часть заложить под новый храм.

Иерей Артемий подчеркнул, что желающие могут приехать в любое время, когда им будет это удобно.

Если у вас есть желание помочь храму, то по всем вопросам можно обратиться по номеру телефона 8-904-137-22-64 (иерей Артемий).

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