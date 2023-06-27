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НовостиОбщество27 июня 2023 9:07

В Иркутской области осудят начальника смены цеха промышленного предприятия

Дело связано с нарушением требований охраны труда
Елена СИНИЦА
В Иркутской области осудят начальника смены цеха промышленного предприятия

В Иркутской области осудят начальника смены цеха промышленного предприятия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саянске перед судом предстанет начальник смены одного из цехов промышленного предприятия за нарушение требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По данным следователей, в октябре прошлого года начальник смены одного из цехов промпредприятия в городе Зима не убедился в том, что восстановлено ограждение площадки обслуживания багерных насосов, - говорят в ведомстве.

Соответственно, безопасные условия труда для сотрудников он не обеспечил. Как итог, 51-летний машинист во время ремонтных работ оступился и упал с шестиметровой высоты.

В результате был причинен тяжкий вред здоровью. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.