В Иркутской области осудят начальника смены цеха промышленного предприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саянске перед судом предстанет начальник смены одного из цехов промышленного предприятия за нарушение требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По данным следователей, в октябре прошлого года начальник смены одного из цехов промпредприятия в городе Зима не убедился в том, что восстановлено ограждение площадки обслуживания багерных насосов, - говорят в ведомстве.

Соответственно, безопасные условия труда для сотрудников он не обеспечил. Как итог, 51-летний машинист во время ремонтных работ оступился и упал с шестиметровой высоты.

В результате был причинен тяжкий вред здоровью. Теперь дело направлено в суд для рассмотрения по существу.