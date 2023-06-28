В Иркутском районе пропал 41-летний Эдуард Клепиков

Фото: Лиза Алерт в Иркутской области

В Иркутском районе без вести пропал 41-летний Эдуард Клепиков. Об исчезновении мужчины рассказали волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях. По их словам, о судьбе жителя Иркутской области ничего неизвестно с 11 июня.

В последний раз мужчину видели в СНТ "Подснежник-2". С тех пор об Эдуарде Клепикове нет никаких вестей.

Известно, что в день пропажи на нем была сине-джинсовая крутка, сине-серые джинсы, на ногах - серые кроссовки с оранжевой полоской.

Приметы Эдуарда Клепикова: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, волонтеры просят звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.

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