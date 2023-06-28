В Братске подростки на мотоцикле получили увечья в ДТП

Фото: МВД по Иркутской области
В Братске 16-летний подросток и его 15-летняя подруга попали в ДТП на мотоцикле. Юноша врезался в «Ниву», сообщили в областной прокуратуре.
По информации ведомства, авария произошла в жилом районе Падун. Известно, что подросткам понадобилась медицинская помощь, однако характер полученных увечий не уточняется.
Правоохранительные органы начали разбирательство по факту ДТП.
- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - заключили в надзорном органе.
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