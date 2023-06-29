В Иркутской области вынесен приговор пытавшимся продать 1,8 кг наркотиков мужчинам

В Братском районе осуждены участники организованной группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двум жителям Братского района Иркутской области вынесен приговор за покушение на незаконных сбыт почти 1,8 кг наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что 23-летний и 25-летний молодые люди в 2022 году стали курьерами организованной группы по продаже наркотиков. Им были переданы координаты тайников в Шелехове и Тулунском районе, из которых они забрали крупную партию запрещенных веществ. Перед ними стояла задача довезти ее до северных районов области.

Во время поездки по федеральной трассе А-331 «Вилюй» машина молодых людей была остановлена и досмотрена сотрудниками полиции. В результате правоохранители изъяли 1,8 кг наркотиков.

Каждый из мужчин получил семь лет колонии строгого режима.

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