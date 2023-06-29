В Казачинско-Ленском районе введен режим ЧС из-за проливных дождей

Движение по трассе пришлось приостановить

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области размыло трассу Усть-Кут – Уоян. Об этом рассказал в своем ТГ-канале губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, непрекращающиеся проливные дожди смысли участок дороги и частично разрушили мост через реку Киренга. Кобзев заявил, что в районе введен режим ЧС.

Известно, что уровень воды у деревни Улькан превысил критическую отметку в 420 см на 12 см, а у деревни Ключи вода поднялась до 492 см при критическом значении в 530 см. Непростая ситуация складывается и в районе села Казачинское, там уровень воды поднялся до 239 см при критической отметке 250 см.

Движение по трассе Усть-Кут – Уоян было остановлено, добавил Кобзев.

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