Дети участников СВО будут бесплатно питаться в ссузах Иркутской области

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Дети участников военной спецоперации на Украине будут получать бесплатное питание. Льгота коснется учащихся техникумов и колледжей. Соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для того, чтобы получить бесплатное питание родителю или законному опекуну необходимо подать заявление, приложив пакет документов. Сделать это можно как лично, так и по почте.

Заявление могут рассматривать до 15 дней.

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