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НовостиОбщество29 июня 2023 6:57

В Бурятии с 11 по 15 июля закроют границу c Монголией

Пересечение государственной границы остается возможным через другие пункты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автомобильный пункт «Xaнx-Moнды» закроют на пять дней. Об этом предупреждает пресс-служба ФСБ по Бурятии.

Уточняется, что с 11 по 15 июля автомобильный пункт будет недоступен для пересечения границы с Монголией, однако у граждан остаются другие варианты, сообщили в федеральной службе безопасности.

Так, пункты пропуска в Кяхте, ж/д пункт в Наушках и воздушные пропускные пункты в Мухино и Иркутске останутся доступными для тех, кто намеревался добраться до Монголии.

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