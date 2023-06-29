В Бурятии с 11 по 15 июля закроют границу c Монголией

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Автомобильный пункт «Xaнx-Moнды» закроют на пять дней. Об этом предупреждает пресс-служба ФСБ по Бурятии.

Уточняется, что с 11 по 15 июля автомобильный пункт будет недоступен для пересечения границы с Монголией, однако у граждан остаются другие варианты, сообщили в федеральной службе безопасности.

Так, пункты пропуска в Кяхте, ж/д пункт в Наушках и воздушные пропускные пункты в Мухино и Иркутске останутся доступными для тех, кто намеревался добраться до Монголии.

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