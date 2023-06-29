В Иркутской области 21-летний водитель сбил женщину и спрятал машину в лесополосе

Фото: ГИБДД по Иркутской области

В Куйтунском районе Иркутской области под колесами авто оказалась 43-летняя женщина. На нее наехал неизвестный водитель на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» и скрылся. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, виновника аварии удалось найти.

Оказалось, что за рулем Toyota Carina был 21-летний молодой человек. Он сбил женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не предпринял попытки остановиться и помочь пострадавшей.

Обнаружили машину виновника аварии в лесополосе. Так мужчина пытался скрыть следы. Также правоохранители выяснили, что прав у молодого человека никогда не было, а в 2019 году его поймали пьяным за рулем.

По факту случившегося начато разбирательство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стажер ГИБДД насмерть сбил пешехода в Иркутской области (подробности)