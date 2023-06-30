В Иркутской области мошенники похитили у женщины 700 тысяч рублей без ее ведома

Пострадала жительница Братского района. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жительница Братского района стала жертвой мошенников, которые оформили на нее кредит без ее ведома. Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, 55-летняя женщина узнала о 700-тысячном долге только после уведомления банка о просроченном платеже.

Сельчанка рассказала полицейским, что в конце мая ей позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей оператора сотовой связи. Женщина заявила, что абоненту необходимо срочно заменить сим-карту, в противном случае услуги оказываться перестанут.

- В процессе разговора потерпевшая продиктовала аферистке все полученные в смс-сообщениях коды. Затем злоумышленница заблокировала жертве сим-карту и оформила на ее имя кредит в размере 700 тысяч рублей, - уточнили в МВД.

Лишь спустя месяц, когда стали приходить сообщения о просроченном платеже, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

- Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, в отношении электронных денежных средств», - заключили в ведомстве.

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