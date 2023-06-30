В Иркутской области 32 человека заразились клещевым энцефалитом

С начала эпидсезона боррелиозом заболели 58 человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Иркутской области от укусов клещей пострадали 10 186 человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что более 120 случаев закончились заражением укушенных.

- С начала эпидсезона боррелиозом заболели 58 человек, клещевым энцефалитом - 32, а 33 - риккетсиозом, - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили жителям Иркутской области о том, что во время поездок на природу необходимо соблюдать технику безопасности: надевать защитную одежду, осмотреть тело после прогулки и проверить шерсть животных, если они были на природе.

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