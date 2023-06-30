В УФАС Иркутской области обсудили рост цен на бензин

В Иркутском УФАС состоялось заседание рабочей группы по товарным рынкам нефтепродуктов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В иркутском УФАС обсудили цены на бензин после того, как стоимость горючего стала расти на автозаправках города. Цены до этого держались на одном уровне 1,5 года.

- Иркутское УФАС России представило результаты еженедельного мониторинга на нефтепродукты. Также участники обсудили сложившуюся ситуацию на рынке в регионе и актуальные проблемы, - говорится в сообщении.

Специалисты в конце совещания пришли к решению продолжать еженедельный мониторинг цен на мелкооптовых и розничных рынках.

Добавим, что литр бензина АИ-92 в Иркутске можно купить за от 48,88 до 49,39 рублей. Дороже всего автовладельцам обойдется заправиться АИ-100, стоимость которого достигла 65,40 рублей.

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