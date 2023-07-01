К 9,5 годам колонии приговорили двух жителей Ангарска за покушение на убийство Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ангарске суд вынес приговор мужчинам, признанным виновными в покушении на убийство. В сентябре 2022 года они приехали домой к знакомому, с которым у них были натянутые отношения, после чего начали бить его, в том числе тяжелыми предметами, по голове и телу. Чтобы наверняка расправиться с обидчиком преступники несколько раз ударили жертву ножом в голову, руки и ноги. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК.

- Преступные действия мужчин на убийство не были доведены до конца, поскольку были пресечены пришедшим в дом соседом, который привел потерпевшего в сознание, вывел из дома и отправил в лечебное учреждение, где ему своевременно была оказана медицинская помощь, - рассказали в ведомствах.

Суд с учетом мнения прокурора назначил мужчинам 9 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Также действует ограничение свободы сроком на 1 год.