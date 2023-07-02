В Иркутском районе 23 июня пропал 12-летний подросток

Фото: «Лиза Алерт» Иркутской области
В Иркутской области начались поиски 12-летнего Семена Музыки. Об исчезновении подростка сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в официальной группе во ВКонтакте.
По словам волонтеров, школьник из поселка Маркова исчез 23 июня. Юноша ушел из дома и не вернулся. Больше недели его близкие не получают о нем вестей.
Приметы: рост 155 см см, нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы, веснушки на лице.
Был одет: темно-синяя футболка, темно-синие шорты, темные кроссовки.
Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, просьба звонить инфоргам или на горячую линию отряда 8-800-700-54-52.
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