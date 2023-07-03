В Нижнеудинском районе Иркутской области выпал град

Фото из ТГ-канала Игоря Кобзева

Град, ливни и сильный ветер обрушились на Нижнеудинский район Иркутской области. Фото крупных льдин опубликовал губернатор региона Игорь Кобзев: в диаметре градины достигали двух сантиметров. . По его словам, стихия поломала ветки деревьев, которые упали на провода и оставили без света более 1,5 тысяч человек без электричества.

- Объекты коммунальной инфраструктуры: водозабор, очистные сооружения – под напряжением. Больница также работает в штатном режиме, - уточнил руководитель Иркутской области.

По информации региональных синоптиков, циклон зашел на территорию Иркутской области из Красноярского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливни и град стали причиной аварийного отключения электроэнергии в Нижнеудинске (подробности)