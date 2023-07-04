Похитивших мужчину и угнавших его автомобиль троих жителей Иркутска ожидает суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске 26-летний мужчина стал жертвой похищения. Неизвестные избили его, затолкали молодого человека в машину и угнали его авто. О произошедшем рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

- Прокуратура Кировского района Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей, обвиняемых по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), - говорится в релизе ведомства.

Все произошло в декабре прошлого года. Нетрезвые жители Иркутска решили угнать машину пострадавшего и похитили его. На автозаправке мужчине удалось сбежать от грабителей и попросить помощи у сотрудника АЗС. По горячим следам преступников удалось обнаружить.

В ведомстве добавили, что ранее двое из участников были осуждены на пять лет за угон, третий ожидает суда.

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