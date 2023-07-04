Жительница Воронежа закурила на борту направлявшегося в Иркутск самолета

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На борту самолета, направлявшегося из Москвы в Иркутск, заметили курившую в салоне воздушного судна жительницу Воронежа. 43-летняя женщина пренебрегла всеми правилами безопасности и была привлечена к административной ответственности. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области.

- Женщина курила сигарету в туалете на борту воздушного судна во время полёта, нарушив требования статьи "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах", - уточнили в МВД.

Самолет Москва - Иркутск благополучно совершил посадку в аэропорту, а нарушительницу передали сотрудникам полиции. Ей грозит штраф до 1,5 тысяч рублей, а также риск того, что ее внесут в "черный список" авиакомпании.

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