В Усть-Илимском районе огнем охватило деревянное здание магазина Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Вечером 4 июля в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района вспыхнул магазин. По имеющейся информации, это могло произойти из-за перегрузки электросети и неисправности систем защиты от перепадов напряжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

-Пожарные час боролись с огнем, он моментально охватил кровлю деревянного здания. Пожар удалось локализовать в 17.55. Пострадавших нет. На месте продолжают работать 4 пожарных расчета.

Со слов очевидцев произошедшего, сначала отключилась электроэнергия, а уже после ее включения появилось пламя. Далее ветер разнес его по всей площади магазина.

Жильцы соседних домов подтвердили, что после включения электричества почти у всех сработали автоматы защиты. Проводится проверка