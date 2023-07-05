Шесть придомовых территорий благоустраивают в Свердловском округе Иркутска

Фото пресс-службы администрации Иркутска

В Иркутске подходит к концу благоустройство шести придомовых территорий, расположенных в Свердловском округе. Об этом рассказали в городской мэрии. Так, ремонт дворов по Алмазной, 8, Безбокова, 44, Первомайскому, 24, Приморскому, 14 и в микрорайоне Университетский, 19, 95 практически завершен.

Всего в этом году намерены благоустроить 21 территорию. На эти цели из бюджета было выделено 20 млн рублей.

Жителей этих дворов ждет новый асфальт, установка бордюров, лавочек и урн и озеленение территорий.