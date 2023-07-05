Три новых летальных исхода от COVID-19 подтверждено в Иркутской области

Озвучена статистка заболеваемости коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вырос показатель смертности от ковида. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте стопкоронавирус.рф. Согласно им, в регионе насчитывается 8 765 летальных случая в результате заражения, три из которых были подтверждены за в период с 26 июня по 2 июля.

Также за минувшую неделю показатель заболеваемости вырос на 57 новых случаев заболевания, всего - 373 903. Отмечается, что 364 882 факта инфицирования закончились выздоровлением пациентов.

На больничной койке оказались еще 17 человек. Им оказывается все необходимая помощь.

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