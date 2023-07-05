Глава Роспотребнадзора Иркутской области подписал постановление о профилактике бешенства

В июне текущего года на территории региона зарегистрирован эпизоотический очаг бешенства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области за минувшие пять месяцев 2023 года от укусов живот пострадали 1 496 человек. Это на 11,5% больше, чем в прошлом году, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Также на территории области обнаружен очаг бешенства, что создает угрозу здоровью людей, завили в ведомстве.

- В связи с этим, главный государственный санитарный врач региона подписал постановление «О мерах профилактики бешенства на территории Иркутской области», - рассказали в надзорном органе.

Из документа следует, что медорганизациям области предписано обеспечить наличие вакцины от бешенства и скорректировать план против инфекции, также курс вакцинации рекомендуется пройти ветеринарам.

Напомним, бешенство - это острое инфекционное заболевание, летальность от которого наступает в 100% случаях заражения.