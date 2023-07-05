В Иркутской области на реке Уде ожидается резкое повышение уровня воды Фото: Иван Макеев

ГУ МЧС Иркутской области сделало экстренное предупреждение об опасных и неблагоприятных гидрологических явлениях. Об этом пресс-служба ведомства рассказала в своем телеграм-канале.

-Все дело в том, что 5 июля на реке Уде зафиксировали резкое повышение уровня воды. Например, в районе поселка Хадама составляет 452 см, при критической отметке 500 см, - говорят в МЧС.

В то же время к 6 июля на реке Уде в районе горола Нижнеудинска ожидается повышение уровня воды до отметок 280 – 330 см, при критической отметке 320 см.

А вот уже 7-8 июля на этой же реке вблизи села Широково показатель уровня воды может и вовсе подняться до 570 см, что является критическим.

7 – 8 июля на реке Уде в районе села Широково ожидается повышение уровня воды до отметок