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НовостиОбщество5 июля 2023 9:51

Жителя Братска осудили за дачу взятки для получения водительских прав

Он получил условный срок
Елена СИНИЦА
Жителя Братска осудили за дачу взятки для получения водительских прав

Жителя Братска осудили за дачу взятки для получения водительских прав

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Братска приговорили к условному сроку за дачу взятки при сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщила пресс-служба Братского городского суда.

-Житель отдал посреднику 50 тысяч рублей. Тот должен был передать их экзаменатору. Деньги давались за фиктивную сдачу теории и практики в ГИБДД для получения водительских прав, - говорят в суде.

Посредник же договорился с должностными лицами в ГИБДД, которым и передавал взятки от желающих приобрести водительские права.

Теперь мужчина, который передал взятку, приговорен к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на те же 2,5 года.