Жителя Братска осудили за дачу взятки для получения водительских прав Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Братска приговорили к условному сроку за дачу взятки при сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщила пресс-служба Братского городского суда.

-Житель отдал посреднику 50 тысяч рублей. Тот должен был передать их экзаменатору. Деньги давались за фиктивную сдачу теории и практики в ГИБДД для получения водительских прав, - говорят в суде.

Посредник же договорился с должностными лицами в ГИБДД, которым и передавал взятки от желающих приобрести водительские права.

Теперь мужчина, который передал взятку, приговорен к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на те же 2,5 года.